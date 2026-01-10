Aggredisce due commercianti poi un tassista e i poliziotti | caos in centro a Carpi

Nel tardo pomeriggio di ieri, il centro di Carpi è stato teatro di una serie di aggressioni che hanno coinvolto commercianti, passanti e agenti di polizia. L'episodio ha causato scompiglio e preoccupazione tra i residenti, evidenziando una situazione di tensione nel cuore della città. La vicenda è attualmente al centro delle indagini da parte delle forze dell'ordine.

