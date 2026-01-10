Affare fatto anzi no | l' Entella sfila Cuppone alla Salernitana

A luglio si era concluso un accordo tra Salernitana e Cerignola per il trasferimento di Luigi Cuppone, con l'intenzione di rafforzare il settore offensivo. Tuttavia, a gennaio l’affare non si è concretizzato, e l’attaccante non ha ancora vestito la maglia granata. La vicenda evidenzia come le trattative di mercato possano evolversi nel tempo, lasciando aperti vari scenari per il futuro del calciatore e del club.

Era fatto a luglio ed era "sigillato" a gennaio: Luigi Cuppone doveva essere un nuovo giocatore della Salernitana, in forza di un accordo sancito tra il club granata e il Cerignola, ma anche in ragione di una vecchia stima professionale che legava l'attaccante all'allenatore Raffaele. Ma.

