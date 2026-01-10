Addio a Primo Capitani fu il fulcro della Dolce Vita all’Argentario

L’Argentario piange la perdita di Primo Capitani, figura centrale della Dolce Vita locale. Nato e vissuto a Porto Santo Stefano, ha dedicato gran parte della sua vita alla comunità e allo sviluppo del territorio. La sua scomparsa, avvenuta a 94 anni, rappresenta una perdita significativa per il patrimonio culturale e sociale dell’area. La città ricorderà con stima e affetto la figura di un uomo che ha lasciato un’impronta duratura.

Monte Argentario (Grosseto), 10 gennaio 2026 – L'Argentario in lutto per Primo Capitani, scomparso ieri pomeriggio a 94 anni a Porto Santo Stefano, nella sua abitazione. Se ne va così uno degli artefici della Dolce Vita dell'Argentario, un ex imprenditore molto conosciuto che, tra l'altro, ho portato moltissimi Vip sul promontorio soprattutto negli anni '60. Nonno del nostro collaboratore Andrea Capitani, Primo lascia la moglie Maria, che si è presa cura di lui amorevolmente fino all'ultimo, i figli Rita, Roberto, Roberta e Renzo e i tanti nipoti e pronipoti che gli volevano bene. Primo Capitani era stato anche chiamato in causa – ma non ha potuto partecipare proprio a causa delle sue condizioni di salute – all'inaugurazione del nuovo manto in erba sintetica del Piccolo Maracanà di Porto Santo Stefano, avvenuta lo scorso 3 gennaio.

