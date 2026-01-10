Ad Assisi 5 varchi elettronici In azione dal 15 gennaio

A partire dal 15 gennaio, ad Assisi entreranno in funzione cinque varchi elettronici per la Zona a Traffico Limitato nel centro storico. Questa misura mira a migliorare la gestione degli accessi, garantendo sicurezza, ordine e una migliore vivibilità dell’area centrale. La fase di pre-esercizio e sperimentazione durerà sei mesi, consentendo un monitoraggio accurato prima di eventuali implementazioni definitive.

ASSISI – L'obiettivo è disciplinare al meglio gli ingressi nel cuore della città, garantendo sicurezza, ordine pubblico e vivibilità del centro storico: dal 15 gennaio saranno attivi cinque varchi elettronici per controllare l'accesso dei veicoli alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico di Assisi, con sei mesi di pre-esercizio e sperimentazione. I varchi sono quelli di Porta San Giacomo, Largo Properzio, via Porta Perlici, via Marconi (in prossimità del parcheggio Giovanni Paolo II) e via del Turrione. Durante tale periodo, gli stessi non verranno utilizzati per l'accertamento automatico delle violazioni, ma per la verifica del corretto funzionamento del sistema.

Ad Assisi 5 varchi elettronici . In azione dal 15 gennaio - ASSISI – L’obiettivo è disciplinare al meglio gli ingressi nel cuore della città, garantendo sicurezza, ordine pubblico e vivibilità del centro storico: dal 15 gennaio saranno attivi cinque varchi ... lanazione.it

Dal 15 gennaio cinque varchi elettronici per il centro storico di Assisi - Dal 15 gennaio cinque varchi elettronici controlleranno l'accesso dei veicoli alla Zona a traffico limitato del centro storico di Assisi, con sei mesi di pre- ansa.it

cinque nuovi varchi Ztl per la viabilità di Assisi le proteste dell'opposizione - facebook.com facebook

