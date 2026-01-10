Acqua marrone a Ronciglione intervento di Talete ma la situazione non migliora

A Ronciglione, il problema dell'acqua marrone persiste nonostante l'intervento di Talete. La situazione non è migliorata e i residenti continuano a segnalare difficoltà nell'utilizzo quotidiano. La mancanza di miglioramenti evidenti solleva preoccupazioni sulla qualità dell'acqua e sulla gestione del servizio idrico nel territorio.

A Ronciglione il problema dell'acqua “fangosa” non accenna a placarsi e la pazienza dei residenti è ormai ai minimi storici. Nonostante le rassicurazioni ufficiali di Talete, che aveva annunciato il ripristino della limpidezza nelle condotte principali dopo gli interventi del 4 gennaio, il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

