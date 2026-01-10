ACF Arezzo informa che Sofia Di Benedetto è rientrata alla Fiorentina dopo il periodo di prestito. La giocatrice rimane a disposizione del club toscano, con cui continuerà a collaborare nel rispetto del suo contratto. L’operazione si inserisce nell’ottica di una gestione strategica del roster, mantenendo l’attenzione sulla crescita e sullo sviluppo delle competenze della calciatrice.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – ACF Arezz o comunica che Sofia Di Benedetto ha fatto rientro alla Fiorentina dal periodo di prestito. La centrocampista, arrivata nel corso del mercato estivo, ha collezionato due presenze con la maglia amaranto. Il club ringrazia Sofia per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acf, Sofia Di Benedetto rientra alla Fiorentina dal periodo di prestito

Leggi anche: Martina Viesti rientra al Como Women dal periodo di prestito all'Acf Arezzo

Leggi anche: Asllani Inter, il centrocampista albanese rientra dal prestito e resta in vendita: attirato l’interesse di questi club secondo l’esperto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Acf, Sofia Di Benedetto rientra alla Fiorentina dal periodo di prestito - Arezzo, 10 gennaio 2026 – ACF Arezz o comunica che Sofia Di Benedetto ha fatto rientro alla Fiorentina dal periodo di prestito. lanazione.it