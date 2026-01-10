Accreditamento il Tar accoglie il ricorso di una struttura sanitaria

Il Tar Palermo ha recentemente accolto il ricorso di una struttura sanitaria di Agrigento, che aveva contestato il diniego dell’assessorato regionale alla Salute riguardo alla richiesta di accreditamento istituzionale nel settore di radiologia. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel processo di riconoscimento ufficiale delle strutture sanitarie e delle loro specializzazioni.

Il Tar Palermo ha accolto il ricorso presentato da una struttura sanitaria agrigentina contro il diniego dell’assessorato regionale alla Salute alla richiesta di accreditamento istituzionale per la branca di radiologia. La struttura, già autorizzata per esami ecografici ed eco color doppler. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Il Tar accoglie il ricorso: il progetto dell’hub di via Balicco a Lecco dovrà essere riesaminato Leggi anche: Il Tar accoglie il ricorso: il progetto dell’hub di via Balicco a Lecco dovrà essere riesaminato La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Accreditamento, il Tar accoglie il ricorso di una struttura sanitaria; Porto Empedocle: l’amministrazione comunale esprime preoccupazione e ringrazia le Forze dell’Ordine per l’impegno nella lotta alla criminalità. Assistenza ad una disabile, Tar accoglie ricorso e “bacchetta” Asp ed il Comune di Assoro - Il Tar Sicilia – sezione staccata di Catania – ha accolto il ricorso presentato da una cittadina affetta da disabilità grave ai sensi della legge 104, accertando l’illegittimità del silenzio- vivienna.it

Ampliamento Rwm, Tar accoglie ricorso contro Regione Sardegna - contro la Regione Sardegna "colpevole di non aver concluso nei ... ansa.it

AUTONOMIE SCOLASTICHE, IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO DELLA REGIONE CAMPANIA - Il Ministero dell'Istruzione deve correggere il dato relativo al numero degli studenti sulla base del quale viene deciso il numero di autonomie scolastiche. regione.campania.it

C'E' UN REPARTO CHE E' PRIMO IN ITALIA REGGIO EMILIA - La Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Reggio Emilia. prima in Italia nell’accreditamento di qualità SIED-ANOTE Kiwa-Cermet. Prima in Italia e dopo un percorso rigoroso, al reparto di - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.