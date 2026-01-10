Accordo Ue-Mercosur Flai Cgil e Alpaa Puglia | Dumping sociale e ambientale

L’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur, atteso per il 17 gennaio in Paraguay, ha suscitato preoccupazioni in Italia. La Flai Cgil Puglia e l’Alpaa Puglia evidenziano rischi legati al dumping sociale e ambientale, sottolineando le possibili conseguenze di questa intesa. Le organizzazioni chiedono un’attenta valutazione e dialogo, per tutelare i lavoratori e l’ambiente nel rispetto delle norme europee.

L'intesa commerciale tra l'Unione Europea e i paesi del Mercosur, la cui firma definitiva è prevista per il 17 gennaio in Paraguay, sta sollevando un'ondata di ferma opposizione in Italia, con la Flai Cgil Puglia e l'Alpaa Puglia in prima linea nel denunciare i rischi di quello che definiscono un.

