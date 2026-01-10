Accompagna il professionista durante la giornata | l' azienda cesenate lancia il profumo del lavoratore

L’azienda cesenate introduce il nuovo concept “Il profumo del lavoratore”, accompagnando i professionisti nella quotidianità. Oltre alla personalizzazione di accessori come borse, collane e maglie con frasi significative, il trend attuale nel fashion valorizza l’identità individuale. Un modo elegante per distinguersi, esprimere personalità e rendere ogni giorno unico, senza rinunciare a sobrietà e stile.

