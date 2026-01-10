Ac Mestre trasferta vietata a Conegliano e a Este

A Mestre, sono state vietate le trasferte a Conegliano e Este in seguito ai recenti incidenti tra tifosi, tra cui l'aggressione al pullman dei mestrini a Treviso. Queste restrizioni si aggiungono alla proibizione di trasferte già imposta a Conegliano, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Non solo Conegliano. Dopo i tafferugli fuori dallo stadio di Treviso del 22 dicembre, con l'aggressione al pullman carico di mestrini dei tifosi trevigiani (con l'autista portato in ospedale e la risposta dei mestrini), sono due le trasferte dell'Ac Mestre che saranno vietate a tutti i residenti.

