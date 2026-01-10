Aberdeen-Rangers domenica 11 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

L'incontro tra Aberdeen e Rangers, in programma domenica 11 gennaio 2026 alle 17:30, vedrà le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici. Il recupero dell'undicesima giornata, disputato il 6 gennaio, si è concluso con la vittoria dei Rangers per 2-0 ad Ibrox, segnando la terza sconfitta consecutiva per l'Aberdeen. La squadra di casa cerca punti fondamentali per migliorare la propria posizione in campionato.

Il 6 gennaio si è giocato il recupero dell’undicesima giornata tra quest due club con i Rangers che si sono imposti ad Ibrox per 2-0 su un Aberdeen che ha perso la sua terza partita di fila permanendo nella parte medio-bassa della classifica del campionato scozzese nel quale la vittoria manca ormai da cinque giornate. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Aberdeen-Rangers (domenica 11 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi anche: Aberdeen-Rangers (domenica 11 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Aberdeen-Rangers (domenica 11 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tavernier ritorna mentre i Rangers cambiano due contro l’Aberdeen LIVE!; Aberdeen-Rangers (domenica 11 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici; Aberdeen vs Rangers Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premiership 11-01-2026; Aberdeen-Rangers domenica 11 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici. GOAL! Raskin 41' Barron FT: Rangers 2-0 Aberdeen - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.