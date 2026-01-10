abbiamo tre attaccanti fuori causa ma la squadra forte si vede nei momenti duri

In vista del derby, Mister Marchionni sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione nonostante le assenze di tre attaccanti. La squadra, nonostante le difficoltà e le sconfitte recenti, si prepara a affrontare questa sfida con determinazione, consapevole dell’importanza di un risultato positivo per la città e i tifosi. La forza si misura anche nei momenti complessi, e il gruppo si impegna a dare il massimo.

Mister Marchionni, qual è l'approccio al derby? "Sappiamo che la città e i tifosi tengono a questa partita, però credo che l'aspetto più importante sia che veniamo da due sconfitte. Dobbiamo quindi riprendere il nostro cammino, tornando a fare bene tutto quello che di solito facciamo". Obiettivo? "Portare la partita dalla nostra parte, pur sapendo che affronteremo una squadra che gioca bene. Il Forlì è allenato benissimo ed è dotato di giocatori che Miramari riesce a far rendere al massimo". L'emergenza in attacco la preoccupa? "No, le assenze vanno sopperite dal lavoro di squadra". Quali sono le condizioni di Viola? "Sapevamo che ci sarebbe voluto un po' di tempo per averlo al top.

