A14 chiude per una notte il casello di Cattolica

Per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale sulla A14 Bologna-Taranto, la stazione di Cattolica sarà chiusa in entrata e in uscita nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, dalle 21:00 alle 5:00. È consigliabile pianificare eventuali percorsi alternativi durante questo intervallo di tempo.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Riccione o di Pesaro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: A14, chiude per una notte il casello di Cattolica Leggi anche: Prevista una nuova chiusura di notte per lavori dell'autostrada A14 dopo il casello di Città Sant'Angelo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. A14, chiude per una notte il casello di Cattolica; Traffico in tilt sulla statale 16 a Fossacesia dopo la chiusura dell’A14; Autostrade, chiusa la stazione di Canosa da stasera a domani mattina; Inter - Bologna, il commento. Una gara d'altri tempi perché ricorda quelli brutti. Martedì notte chiude un tratto dell’A14 Dir - Anas informa che nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 gennaio sarà chiuso il tratto dell’A14 Dir tra Lugo e l’allacciamento all’A14, in direzione della Bologna- ravennawebtv.it

SOTTOPASSO CHIUSO DI NOTTE Nel sottopasso della fermata M3 #Rogoredo iniziata l’istallazione delle grate per chiudere varchi di notte, dove rimarrà comunque un percorso di collegamento tra i due lati della stazione. stefano_bianco #Milano #sicure x.com

SOTTOPASSO CHIUSO DI NOTTE Nel sottopasso della fermata M3 Rogoredo è iniziata l’istallazione delle grate per chiudere alcuni varchi durante la notte, dove rimarrà comunque un percorso di collegamento tra i due lati della stazione. Interventi per migli - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.