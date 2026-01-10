A Vaiano arriva la cena della gentilezza

A Vaiano si svolge la “Cena della Gentilezza”, un evento dedicato alla promozione della solidarietà e della partecipazione civica. Venerdì 16 gennaio 2026, alle 20, presso la Sala Rossa della Casa del Popolo – Circolo Rossi, cittadini e volontari si riuniranno per condividere un momento di convivialità e attenzione al territorio. L’iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità attraverso un gesto semplice e significativo.

Vaiano, 10 gennaio 2025 - Venerdì 16 gennaio 2026, alle 20, nella Sala Rossa della Casa del Popolo – Circolo Rossi di Vaiano, si terrà la Cena della Gentilezza, un'iniziativa solidale e conviviale dedicata al valore della partecipazione, della cura del territorio e della comunità. L'evento, patrocinato dal Comune di Vaiano, promotore del progetto di cittadinanza attiva "Ci siamo!" e organizzato dal Circolo Rossi e dalla cittadinanza attiva, rientra nelle attività di autofinanziamento promosse dai cittadini attivi per dotarsi di ulteriori strumenti e materiali, oltre a quanto messo a disposizione direttamente dall'amministrazione, utili per gli interventi di cura dei beni comuni.

