A Teheran la disperazione è più forte della paura Una protesta che vuole farsi rivoluzione
A Teheran, la disperazione supera la paura, alimentando una protesta che si sta trasformando in una richiesta di cambiamento. Le immagini digitali mostrano centinaia di punti colorati che segnano i luoghi delle manifestazioni, testimonianza di un movimento crescente. Questa mobilitazione rappresenta un momento cruciale per la società iraniana, mentre il paese attraversa una fase di tensione e ricerca di nuove prospettive di libertà.
Roma. Centinaia di puntini colorati pulsano sulle mappe digitali che geolocalizzano i luoghi della rivolta. Da nord a sud, nei piccoli centri rurali e nella città santa di Mashad, nella ca.
Massicce proteste a Teheran, molte le persone in strada come testimoniato dalla immagine pubblicate sui social iraniani - facebook.com facebook
In #Iran commercianti e studenti tornano in piazza contro #Khamenei. Una protesta che nasce dalla disperazione e diventa lotta per la libertà. Non è solo crisi economica: è crisi di diritti umani. Non è solo protesta: è richiesta di futuro. Il mondo non si volti dall’a x.com
