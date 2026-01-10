A Riolo oggi conferenza su Sante Ghinassi.

Oggi a Riolo Terme si tiene una conferenza dedicata a Sante Ghinassi, artista originario della zona. La manifestazione si inserisce nel contesto della mostra in corso, che celebra la figura e l’opera del pittore su ceramica, scomparso venticinque anni fa. La mostra, aperta fino a domani, offre un’accurata selezione delle sue opere, offrendo un’occasione di approfondimento sulla sua visione artistica e sul legame con la Romagna.

Si chiude domani a Riolo Terme la mostra sulla Romagna vista attraverso le opere del riolese Sante Ghinassi, pittore su ceramica di cui ricorre il venticinquesimo anniversario della morte. Le 50 opere – esposte nella sala polivalente di via Verdi, dedicata all’artista riolese - spaziano dai paesaggi alle nature morte seguendo un filo insolito per un personaggio noto per i ritratti su ceramica dall’inimitabile incarnato. Anche i paesaggi e le nature morte rivelano un colore che contraddistingue Ghinassi. Alla sua particolare tecnica artistica è dedicata la conferenza dal titolo 'Sante Ghinassi e la pittura su ceramica' che oggi pomeriggio alle 16 terrà, nella sala espositiva, lo scultore ceramista Alberto Mingotti (nella foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

