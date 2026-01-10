A Reggio scuole aperte dopo il terremoto Veronesi | Il Comune mette a rischio la vita dei ragazzi

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.1, alcune località del Reggino hanno temporaneamente chiuso le scuole per verifiche di sicurezza. A Reggio Calabria, invece, le scuole sono rimaste aperte, suscitando polemiche e preoccupazioni. Veronesi ha espresso preoccupazione riguardo alla decisione del Comune, sottolineando i rischi potenziali per la sicurezza degli studenti. La situazione evidenzia l’importanza di valutazioni accurate in emergenze sismiche.

Dopo la scossa di magnitudo 5.1 registrata all'alba di questa mattina, alcuni comuni del Reggino, tra cui Montebello Jonico, San Lorenzo, Brancaleone e Melito Porto Salvo, hanno deciso di chiudere le scuole per consentire verifiche di sicurezza. A Reggio Calabria, invece, gli edifici scolastici.

