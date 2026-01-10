A Philadelphia scoperto un collezionista di ossa umane Ha svuotato 26 tombe Rivendeva i teschi online

A Philadelphia è stato scoperto un collezionista che ha svuotato 26 tombe, rivendendo teschi online. La vicenda ha suscitato preoccupazione per la gestione dei reperti e il rispetto dei defunti. Jonathan Christ Gerlach, coinvolto nel caso, aveva trasformato una passione in un’attività illegale, evidenziando le problematiche legate al commercio di ossa umane sui mercati digitali.

Roma, 10 gennaio 2026 - C'è chi colleziona francobolli, e chi tappi di bottiglia, mentre Jonathan Christ Gerlach collezionava ossa umane. Gli stessi agenti di polizia sono rimasti scioccati a trovare nella cantina del 34enne, nella periferia di Philadelphia, almeno 100 resti umani tra ossa, teschi, mani e piedi. Al 'Collezionista di ossa', come nel film del 1999 con Denzel Washington e Angelina Jolie (ma in quel caso si trattava di un serial killer, qui si parla di un macabro business, ndr), la polizia è arrivata dopo un'indagine di tre mesi, e con la svolta il 6 gennaio: all'interno di un'auto sospetta parcheggiata vicino al campo santo di Mount Moriah, si potevano vedere diversi teschi.

