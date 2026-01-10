A parma Fondazione Anna Mattioli protagonista tra street soccer e fiamma olimpica

A Parma, la Fondazione Anna Mattioli si è distinta attraverso iniziative di inclusione sociale e sostenibilità, promuovendo il coinvolgimento dei giovani nello sport. In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, di cui il Presidente Roberto Pagliuca è stato tedoforo, la fondazione ha portato lo “street soccer” nella città, rafforzando il senso di comunità e valorizzando i valori olimpici.

Inclusione sociale, sostenibilità, comunità, sport e giovani. La Fondazione Anna Mattioli ha portato lo “street soccer” a Parma in occasione del passaggio nella Città Ducale della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, di cui il Presidente Roberto Pagliuca è stato tedoforo d’eccezione. L’evento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Milano Cortina, Fondazione Anna Mattioli protagonista, tra street soccer e Fiamma Olimpica Leggi anche: Favore Montini 1 – Sociale e Sport, “street soccer” con la Fondazione Anna Mattioli, aspettando la Fiamma Olimpica Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A Parma “street soccer” con la Fondazione Anna Mattioli, aspettando la Fiamma Olimpica; Milano Cortina, a Parma Fondazione Anna Mattioli protagonista tra street soccer e Fiamma Olimpica; Favore Montini 1 – Sociale e Sport street soccer con la Fondazione Anna Mattioli aspettando la Fiamma Olimpica; Milano Cortina Fondazione Anna Mattioli protagonista tra street soccer e Fiamma Olimpica. A Parma “street soccer” con la Fondazione Anna Mattioli, aspettando la Fiamma Olimpica - 30, evento pubblico della campagna “Entra in squadra anche tu”, in Piazza Ghiaia, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano- gazzettadiparma.it

Milano Cortina, a Parma Fondazione Anna Mattioli protagonista tra street soccer e Fiamma Olimpica - La Fondazione Anna Mattioli ha portato lo "street soccer" a Parma in ... sciscianonotizie.it

Sociale e sport – A Parma “street soccer” con la Fondazione Anna Mattioli, aspettando la Fiamma Olimpica - 30, evento pubblico della campagna “Entra in squadra anche tu”, in Piazza Ghiaia ... meridiananotizie.it

Milano Cortina, a Parma Fondazione Anna Mattioli protagonista tra street soccer e Fiamma Olimpica x.com

Milano Cortina, a Parma Fondazione Anna Mattioli protagonista tra street soccer e Fiamma Olimpica. #FondazioneAnnaMattioli #streetsoccer #Parma #FiammaOlimpica #MilanoCortina2026 #RobertoPagliuca - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.