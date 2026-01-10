A Padova alla ricerca dell’assetto offensivo

A Padova, la squadra si prepara a migliorare il proprio assetto offensivo per affrontare al meglio le prossime sfide. Prima di tutto, Sottil e il suo staff devono lavorare per ottenere punti e consolidare la posizione in classifica. Un percorso che richiede attenzione e continuità, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco e aumentare le possibilità di successo.

Padova si avvicina e, prima di tutto, Sottil avrà fondamentale bisogno di ritrovare il punteggio pieno. Perché la classifica si è accorciata in maniera pericolosa e proprio i veneti potrebbero accorciarla ancor di più con un successo che, però, all’Euganeo è arrivato solo a settembre: numeri non esaltanti a differenza di quelli ottenuti in trasferta. Si tratta di una sfida piuttosto nota per la Serie B, sono ben 44 i precedenti tra le due formazioni nei quali la casella dei pareggi vanta il numero più alto, ovvero 19. L’ultimo incrocio, nel 2014, finì proprio in parità con le reti di Babacar e Cionek per il Modena e di Cuffa e Improta per i biancoscudati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

