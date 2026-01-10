A Nardo' il torneo calcio balilla specialità Tutto volo

Vieni a Nardò il 16 gennaio alle 19:00 per il torneo di calcio balilla in specialità “Tutto Volo”. L’evento si svolgerà presso la Sala di Via Roma 163 e è aperto a chi desidera partecipare o semplicemente condividere un momento di sport e convivialità. Un’occasione per gli appassionati di biliardino di confrontarsi in un torneo organizzato in modo semplice e diretto, nel rispetto delle regole e della passione per il gioco.

SIETE PRONTI PER IL NUOVO TORNEO DI CALCIO BALILLA?Il giorno venerdì 16 gennaio, alle ore 19:00, presso la Sala Calcio Balilla di Via Roma 163 a Nardò, si terrà il Torneo di Calcio Balilla – Specialità "Tutto Volo", un appuntamento sportivo aperto a tutti gli appassionati e amanti del biliardino.

