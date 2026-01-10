A Latina esplose bombe dalla potenza micidiale | quella in viale Nervi poteva uccidere nel raggio di 15 metri

A Latina, si sono verificati diversi episodi di esplosioni, tra cui un ordigno in viale Nervi che poteva causare gravi conseguenze nel raggio di 15 metri. Questi eventi rientrano in un contesto di tensioni legate al controllo della piazza di spaccio delle case Arlecchino, con un'escalation criminale tra il gruppo dei fratelli Spinelli e altre fazioni. La situazione riflette un momento di forte instabilità nel territorio.

La sequenza delle esplosioni a Latina, nell'ambito di un'escalation criminale che ha portato alla stagione delle bombe, si inquadra nel contrasto per il controllo della piazza di spaccio delle case Arlecchino, che contrappone il gruppo emergente che fa capo ai fratelli Spinelli e quello della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

