A gennaio anche la rassegna è dry

A gennaio, anche la rassegna si presenta in versione dry, riflettendo il desiderio di iniziare l’anno con scelte più consapevoli. Senza vino, brindisi o alcol, questa selezione si propone di offrire un’esperienza semplice e autentica, in linea con il clima di riflessione e rinnovamento tipico di questo periodo. Un’occasione per scoprire nuovi sapori e valorizzare l’essenziale, nel rispetto delle proprie intenzioni.

Gennaio è il mese dei buoni propositi, delle promesse di sobrietà e delle scelte più consapevoli. E anche questa rassegna segue lo stesso spirito: niente vino, niente brindisi, niente alcol. Solo cibo, politiche alimentari, filiere e abitudini di consumo osservate a mente fredda. Il risultato è una settimana che parla molto di salute, diritti, identità e controllo — e meno di piacere spensierato. Forse non a caso. Il viaggio parte dagli aeroporti, luoghi simbolo del consumo automatico, dove qualcosa sta cambiando. The Guardian racconta come la Generazione Z stia abbandonando il classico pre-flight pint — la birra prima del volo — a favore di matcha, tè e bevande analcoliche percepite come più funzionali e pulite. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

