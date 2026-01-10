A colpi di remi contro il cancro Ieri primo allenamento nel Golfo

Ieri si è svolto il primo allenamento nel Golfo del progetto ‘Remiamo’, un’iniziativa dedicata alle donne operate alla mammella. Attraverso il canottaggio, l’obiettivo è promuovere il benessere fisico e mentale, offrendo un’opportunità di reinserimento e cura dopo il percorso oncologico. Un’esperienza che unisce sport e recupero, sottolineando l’importanza dell’attività fisica come parte del processo di guarigione.

Il canottaggio diventa sinonimo di vita grazie al progetto 'Remiamo' che avvicina le donne operate alla mammella a questo tipo di allenamento che cura il corpo e la mente. A promuoverlo è Soroptimist Club della Spezia in collaborazione con i Canottieri Velocior 1883 e la Asl attraverso la Breast Unit e con il patrocinio del Comune della Spezia e della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori della Spezia (Lilt). Si è tenuta ieri la prima uscita nel Golfo dei Poeti per le prime cinque iscritte al corso dedicato alla riabilitazione fisica e psicologica delle donne che hanno affrontato il tumore al seno.

