A che ora lo snowboard oggi PGS Scuol 2026 | programma tv streaming

Scopri gli orari e il programma dello snowboard PGS Scuol 2026, con dettagli su come seguire l'evento in TV e streaming. Dopo la tappa italiana di Carezza, si prosegue con il quarto slalom gigante parallelo della stagione, che si svolgerà in Svizzera. Informazioni chiare e aggiornate per seguire senza problemi questa competizione internazionale di grande rilievo.

Dopo quasi un mese di distanza, torna il grande appuntamento con la Coppa del Mondo PGS 2025-2026. Dopo la tappa italiana di Carezza, toccherà ora alla Svizzera ospitare il quarto slalom gigante parallelo della stagione. Sarà infatti Scuol la località nella quale oggi si terranno, in mattinata, le qualificazioni maschili e femminili e nel pomeriggio la fase finale. Dopo i grandi risultati ottenuti in avvio della CdM, la squadra italiana vuole iniziare al meglio anche il 2026. Le Olimpiadi Invernali si avvicinano e gli ultimi appuntamenti potrebbero essere decisivi per le scelte del direttore tecnico Cesare Pisoni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora lo snowboard oggi, PGS Scuol 2026: programma, tv, streaming Leggi anche: A che ora lo snowboard oggi in tv, PGS Cortina d’Ampezzo 2025: orari, programma, streaming Leggi anche: A che ora lo snowboard oggi, PGS Carezza 2025: orari, tv, streaming, azzurri in gara Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. A che ora lo snowboard oggi, PGS Scuol 2026: programma, tv, streaming; La super squadra azzurra del parallelo riparte per un grandioso 2026: sabato il PGS di Scuol, March guida la generale; Quindici azzurri verso il gigante parallelo per Scuol per proseguire l’incredibile stagione; Programma settimana sport invernali 5-11 gennaio: tutte le gare in calendario, dallo sci alpino allo snowboard, dal biathlon allo slittino. Snowboard, i convocati dell’Italia per Scuol. 15 azzurri al via del primo PGS dell’anno - Saranno quindici gli atleti italiani impegnati nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it

La super squadra azzurra del parallelo riparte per un grandioso 2026: sabato il PGS di Scuol, March guida la generale - Saranno quindici gli atleti italiani al via domattina della qualificazione nel gigante sulle nevi elvetiche: il veterano altoatesino guida la classifica davanti a Bormolini, ma ... neveitalia.it

