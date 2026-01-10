A che ora lo sci alpino oggi | startlist discesa Zauchensee e gigante Adelboden tv streaming

Ecco gli orari delle gare di sci alpino di oggi: la discesa libera di Zauchensee inizia alle 11:30, mentre lo slalom gigante di Adelboden si svolge alle 10:30 e alle 13:30. Per seguire le competizioni, è possibile consultare la programmazione TV e gli streaming online dedicati. Questi appuntamenti rappresentano un momento importante del circuito di Coppa del Mondo, offrendo agli appassionati opportunità di visione e aggiornamenti in tempo reale.

Quella odierna si preannuncia una giornata da seguire con il fiato sospeso fino alla fine. La Coppa del Mondo di sci alpino inizia un nuovo fine settimana di gare: in programma lo slalom gigante di Adelboden, le due manche inizieranno alle 10:30 e alle 13:30, e la discesa libera di Zauchensee, alle ore 11:30. La Kuonisbergli inaugura il suo immancabile appuntamento annuale con il sesto gigante stagionale. Gli specialisti dei pali larghi tornano in pista a venti giorni di distanza dalla gara dell'Alta Badia. Da capire se Marco Schwarz continuerà nel suo momento d'oro o se Marco Odermatt, a caccia della quinta affermazione consecutiva sullo storico tracciato elvetico, tornerà al successo.

Sci alpino oggi in tv, slalom maschile in notturna a Madonna di Campiglio: a che ora e dove vederlo in diretta - Tre nel quinto appuntamento stagionale si sfidano i migliori slalomisti del mondo. today.it

