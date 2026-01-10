A che ora gli sport invernali oggi | orari 10 gennaio calendario gare tv streaming

Ecco gli orari e il calendario delle gare di sport invernali di oggi, 10 gennaio. La giornata comprende eventi di coppa del mondo di sci alpino e biathlon, oltre agli Europei di speed skating. Troverai informazioni su orari, programmi, trasmissioni TV e streaming per seguire le competizioni più importanti di questa giornata.

Oggi sabato 10 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile di Zauchensee e il gigante femminile di Adelboden, la Coppa del Mondo di biathlon offre l'inseguimento maschile e la staffetta femminile a Oberhof, a Tomaszow Mazowiecki proseguono gli Europei di speed skating. A Scuol ci sarà da divertirsi con il PGS di snowboard, a Otepaeae andranno in scena le gundersen di combinata nordica, il salto con gli sci terrà banco tra Ljubno (con le donne) e Zakopane (con gli uomini), la Coppa del Mondo di slittino farà tappa a Winterberg, il bob sarà impegnato sul budello di St.

