Oggi, 10 gennaio, si svolge la seconda giornata degli Europei di speed skating 2026 a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. In questa giornata sono programmate diverse gare, con gli azzurri in pista. Di seguito gli orari delle competizioni, le modalità di visione in tv e streaming, per seguire al meglio le prestazioni degli atleti italiani.

Oggi, sabato 10 gennaio, seconda giornata degli Europei di speed skating a Tomaszów Mazowiecki (Polonia). L’ Arena Lodowa sarà teatro di grandi sfide e si riprenderà dopo un day-1 che ha portato all’Italia la conquista dell’oro continentale nel team-pursuit. Un’affermazione storica per il Bel Paese nella rassegna continentale su singole distanze. Si proverà ad aggiornare il medagliere da questo punto di vista. Fari puntati, in particolare, sui 5000 metri dove Davide Ghiotto, trascinatore degli azzurri nella prova dell’inseguimento a squadre, cercherà di lasciare il segno anche a livello individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 10 gennaio, tv, streaming, azzurri in gara

Leggi anche: A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 9 gennaio, tv, streaming, azzurri in gara

Leggi anche: Calendario Europei speed skating 2026: programma, orari, tv, streaming

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calendario Europei speed skating 2026: programma, orari, tv, streaming; A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 9 gennaio, tv, streaming, italiani in gara; LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: AZZURRI D’ORO NEL TEAM PURSUIT! Lollobrigida quinta nei 3000; A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 10 gennaio, tv, streaming, azzurri in gara.

A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 10 gennaio, tv, streaming, azzurri in gara - Oggi, sabato 10 gennaio, seconda giornata degli Europei di speed skating a Tomaszów Mazowiecki (Polonia). oasport.it