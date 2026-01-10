A Casapulla nasce ‘Lighthouse’ il faro culturale nel cuore di Palazzo Natale
A Casapulla nasce ‘Lighthouse’, un nuovo punto di riferimento culturale situato nel cuore di Palazzo Natale, edificio storico del XVIII secolo in via Diaz. L’associazione mira a promuovere iniziative culturali e artistiche, contribuendo alla vita sociale e culturale della comunità. La presenza di ‘Lighthouse’ nel prestigioso edificio rafforza il legame tra storia e cultura locale, offrendo uno spazio dedicato alla valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali della città.
Una nuova realtà culturale arricchisce il panorama cittadino: nasce l'associazione 'Lighthouse', con sede nello storico Palazzo Natale di via Diaz, edificio nobiliare del '700 simbolo della città. L'associazione sarà guidata dal presidente Nicola Lieto e si propone come centro polifunzionale per.
