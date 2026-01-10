A Bergamo Mullican ti mette a tappeto
A Bergamo, la mostra dedicata a Matt Mullican offre un'occasione di approfondimento sul lavoro dell'artista americano. Dopo sette anni dalla precedente esposizione curata da Roberta Tenconi all’Hangar Bicocca, questa nuova iniziativa rende accessibile al pubblico italiano una vasta selezione delle sue opere, permettendo di esplorare il suo percorso artistico e le sue riflessioni.
A sette anni dalla grande rassegna all’Hangar Bicocca curata da Roberta Tenconi, una nuova esposizione mette a disposizione del pubblico italiano il lavoro dell’artista americano Matt Mullican. La mostra That Person’s Heaven a cura di Stefano Raimondi si trova presso il Palazzo della Ragione di Bergamo. La cornice non potrebbe che essere più azzeccata, tra i quadri in mattoni rossi che compongono la splendida piazza Vecchia della Città Alta ecco che – una volta percorsa la lunga scalinata a fianco del Campanone – ci si ritrova nell’ampia sala del Palazzo della Ragione, un edificio del XII secolo che domina l’intera piazza separandola con un ampio porticato dal Duomo e dalla basilica di Santa Maria Maggiore Il grande tappeto di Mullican che occupa quasi tutta l’area del salone sembra così offrire un campo lungo senza interruzione alcuna che attraversa la grande sala fino a raggiungere idealmente l’intera piazza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
MATT MULLICAN. THAT PERSON'S HEAVEN VISITA GUIDATA IN LIS 10 gennaio2026 ore 16:30 Palazzo della Ragione, piazza Vecchia, Bergamo Visita guidata in LIS Partecipazione gratuita entro sabato 8 gennaio iscrivendosi a education - facebook.com facebook
