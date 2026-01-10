A 91 anni esce di casa e guida per quasi 200 km Lo ritrovano in un' area di servizio a Piombino

A 91 anni, dopo aver lasciato la propria abitazione, ha percorso circa 200 km in auto, da Perugia a Piombino. La sua presenza è stata segnalata e successivamente ritrovata in un’area di servizio della zona. L’episodio mette in luce la mobilità e l’autonomia di alcune persone anziane, sollevando attenzione sulla sicurezza e sulla tutela di questa fascia di popolazione.

Piombino 10 gennaio 2025 – Ha preso la macchina ed ha guidato per quasi 200 km, da casa sua a Perugia fino alla costa toscana, più precisamente a Piombino. E' stato all'interno di un'area di servizio del territorio che gli operatori del locale commissariato di polizia hanno rintracciato un uomo di 91 anni residente nel capoluogo umbro: solo, spaventato ed incapace di fornire una spiegazione sui motivi che lo avevano spinto a muoversi verso la Toscana. Il viaggio senza una meta. L'uomo si trovava a bordo della propria auto. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'anziano aveva guidato per tutta la notte senza una meta precisa.

