Cinquant'anni fa, scompariva uno dei personaggi più iconici del genere noir. Hercule Poirot, l'abile detective belga creato dalla penna di Agatha Christie, lasciava un segno indelebile nella letteratura gialla. La sua figura, simbolo di intelligenza e razionalità, continua a essere ricordata e apprezzata da appassionati di tutto il mondo.

“Hercule Poirot, a Belgian detective who became internationally famous, has died in England. His age was unknown.” 6 agosto 1975. Per la prima (e unica) volta in tutta la sua storia, il “The New York Times” pubblica, e lo fa in prima pagina, il necrologio di un personaggio di fantasia, entrato irrimediabilmente a far parte della vita di milioni di persone. Con il romanzo “Curtain – Sipario!” scritto diversi anni prima, Agatha Christie pone fine alle avventure (e alle acutissime cellule grigie) dell’investigatore più famoso del mondo, il suo investigatore, quell’ometto dai baffi estremamente curati e la testa a forma d’uovo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - 50 ANNI FA SCOMPARIVA LA REGINA DEL GIALLO

Leggi anche: Agatha Christie, il mondo celebra la "regina del giallo" a 50 anni dalla morte

Leggi anche: Agatha Christie, il fascino intramontabile del giallo: 50 anni senza la sua regina

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

SABATO 12 NOVEMBRE VERRA’ RICORDATA, A MAROPATI, LA FIGURA DEL DOTTOR VINCENZO GALLIZZI..

50 ANNI FA SCOMPARIVA LA REGINA DEL GIALLO - Il 12 gennaio saranno passati cinquant’anni dalla morte di Agatha Christie, romanziera di gialli più amata del mondo ... panorama.it