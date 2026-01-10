Dopo 14 anni, il film horror dimenticato di Elizabeth Olsen torna su Netflix. Con una carriera che spazia tra cinema indipendente e produzioni mainstream, Olsen si conferma come un’attrice di grande talento. Questa riapparizione offre l’opportunità di riscoprire un’opera che, pur essendo stata dimenticata, merita di essere rivista. Un ritorno che permette di apprezzare nuovamente il suo percorso artistico e le sue interpretazioni.

Elizabeth Olsen, con la sua lunga serie di straordinarie apparizioni cinematografiche e televisive, sia nel cinema indipendente sia in quello mainstream, è a tutti gli effetti un’icona. E, da ieri, uno dei suoi horror più dimenticati e sottovalutati ha trovato casa su Netflix, a quasi 15 anni dalla sua uscita originale. Silent House, remake del film horror uruguaiano La casa muda ( The Silent House ), vede protagonisti Olsen, Adam Trese ed Eric Sheffer Stevens e ruota attorno a una giovane donna di nome Sarah (Elizabeth Olsen), che aiuta il padre (Adam Trese) e lo zio (Eric Sheffer Stevens) a ristrutturare la casa di famiglia per prepararla alla vendita. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - 14 anni dopo, l’horror dimenticato di Elizabeth Olsen fa il suo ritorno su Netflix

Leggi anche: Love and death di Elizabeth Olsen: il thriller HBO ora su Netflix

Leggi anche: Elizabeth Olsen e la sua serie di film indipendenti dopo Endgame a TIFF

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

22 anni dopo un altro Ibrahimovic vestirà la maglia dell’Ajax. - facebook.com facebook

! Nessuno come #DonMatteo: dopo 26 anni e il cambio di protagonista, è ancora nel cuore degli italiani. #DonMatteo15 stravince la serata col 25% di share e oltre 4.2 milioni su Rai 1. Da aggiungere i dati di Rai Play. Canale 5 si ferma al 12% e 1.822. x.com