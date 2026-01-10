Dopo 14 anni, il film horror di Elizabeth Olsen torna su Netflix, offrendo agli spettatori l’opportunità di rivivere una pellicola dimenticata. Con una carriera ricca di ruoli diversificati, Olsen si conferma come una delle attrici più versatili del panorama contemporaneo. Questa riproposizione rappresenta un’occasione per riscoprire un capitolo importante della sua esperienza artistica, in un contesto che valorizza il genere horror e il suo impatto culturale.

Elizabeth Olsen, con la sua lunga serie di straordinarie apparizioni cinematografiche e televisive, sia nel cinema indipendente sia in quello mainstream, è a tutti gli effetti un’icona. E, da ieri, uno dei suoi horror più dimenticati e sottovalutati ha trovato casa su Netflix, a quasi 15 anni dalla sua uscita originale. Silent House, remake del film horror uruguaiano La casa muda ( The Silent House ), vede protagonisti Olsen, Adam Trese ed Eric Sheffer Stevens e ruota attorno a una giovane donna di nome Sarah (Elizabeth Olsen), che aiuta il padre (Adam Trese) e lo zio (Eric Sheffer Stevens) a ristrutturare la casa di famiglia per prepararla alla vendita. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - 14 anni dopo, l’horror dimenticato di Elizabeth Olsen fa il suo ritorno su Netflix

Leggi anche: 14 anni dopo, l’horror dimenticato di Elizabeth Olsen fa il suo ritorno su Netflix

Leggi anche: Love and death di Elizabeth Olsen: il thriller HBO ora su Netflix

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

14 anni dopo l’horror dimenticato di Elizabeth Olsen fa il suo ritorno su Netflix.

FRANCESCA È NORTA A 25 ANNI POCHI GIORNI DOPO IL PARTO Dal marzo 2025, da quando aveva scoperto di essere incinta, il pensiero di Francesca Basile era diventato uno solo. Tutto, nei suoi giorni, ruotava attorno a quella gravidanza e a - facebook.com facebook

Luca aveva 48 anni: era stato rimandato a casa dopo un mal di pancia x.com