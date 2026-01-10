12 Gennaio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 12 gennaio porta con sé un oroscopo dettagliato per ogni segno zodiacale, offrendo spunti e previsioni per la giornata. In questa data, i nati mostrano una personalità equilibrata e una capacità di affrontare le sfide con serenità e discernimento. L’almanacco di oggi fornisce inoltre informazioni utili per comprendere meglio le caratteristiche e le tendenze associate a questa giornata.

Oggi è il 12 Gennaio. Chi è nato in questo giorno è dotato di una personalità affascinante e di un grande equilibrio interiore, capace di gestire situazioni complesse con una calma invidiabile e una spiccata diplomazia.Santo del giorno: San Modesto.Proverbio del giorno: "Fango di gennaio, spiana. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: 10 Gennaio 2026: oroscopo segno per segno e almanacco

