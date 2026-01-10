11 Gennaio | oroscopo segno per segno e almanacco

L’11 gennaio offre un momento di riflessione sulle caratteristiche dei nati in questo giorno. Le persone di questo segno si distinguono per la loro intelligenza e curiosità, spesso guidate da un forte senso di giustizia. In questo oroscopo segno per segno e almanacco, troverai informazioni utili e precise per conoscere meglio le qualità e le tendenze di chi nasce in questa data.

Oggi è l'11 Gennaio. Chi è nato in questo giorno possiede una mente acuta e una grande curiosità intellettuale, dimostrando spesso un forte desiderio di giustizia e una spiccata capacità di analisi critica. Santo del giorno: Sant'Igino Papa. Proverbio del giorno: "Di gennaio non c'è fango che non.

