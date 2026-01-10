10 gennaio Madonna del Pianto | l’orribile delitto di sangue dietro il miracolo

Il 10 gennaio, nella ricorrenza della Madonna del Pianto, si ricorda un tragico episodio di sangue legato a un miracolo. Un delitto avvenuto davanti all’immagine affrescata ha segnato la storia di questo evento, il cui eco si è tramandato nel tempo. Questa vicenda, con le sue sfumature di sofferenza e fede, rimane un punto di riferimento nella memoria collettiva.

Un proditorio fatto di sangue avvenuto davanti all'immagine affrescata di quella che verrà chiamata Madonna del Pianto è legato a un miracolo il cui eco è giunto a noi attraverso i secoli. Nel centro storico di Roma, nel rione Regola, si trova la chiesa di Santa Maria del Pianto ai Catinari. La chiesa sorge nell'area.

OGGI SI FESTEGGIA LA MADONNA DEL PIANTO Nel pomeriggio del 10 Gennaio 1546 a Roma due giovanotti stanno giocando ai piedi di un dipinto della Madonna, quando scoppia tra loro una terribile rissa. Uno dei due estrae un coltellaccio e st - facebook.com facebook

