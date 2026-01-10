La star de La signora del West ritiene che la partecipazione al film con Roger Moore abbia compromesso il suo percorso artistico in Gran Bretagna. Intervistata dal magazine Telegraph, Jane Seymour ha confessato di aver sempre pensato che aver accettato di interpretare la Bond Girl Solitaire al fianco di Roger Moore in 007 - Vivi e lascia morire nel 1973 abbia rovinato la sua carriera in Inghilterra. Nata in Gran Bretagna, nel Middlesex, Jane Seymour si trasferì negli Stati Uniti e in seguito ha faticato a liberarsi dall'etichetta legata a quel ruolo. Proprio per questo motivo, secondo Seymour, la sua carriera nel Regno Unito si è del tutto arenata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 007, Jane Seymour: "Essere una Bond Girl ha rovinato la mia carriera in Inghilterra"

