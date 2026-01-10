? LIVE! Atalanta-Torino tutti gli aggiornamenti in diretta

Segui gli aggiornamenti in tempo reale di Atalanta-Torino, partita valida per la giornata di oggi alle 20.45. Le formazioni ufficiali vedono l'Atalanta schierare Carnesecchi tra i pali e un modulo 3-4-2-1. Restate con noi per tutte le novità e i risultati aggiornati durante l'incontro.

Atalanta-Torino (20.45). Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino. A disp. Sportiello, Rossi, Hien, Musah, Pasalic, Kamaldeen, Samardzic, Maldini, Scamacca. Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Zapata, Ngonge. All. Baroni. A disp. Israel, Popa, Biraghi, Sazonov, Dembelé, Nkounkou, Acquah, Asllani, Ilkhan, Anjorin, Njie, Adams, Simeone. Arbitro: Francesco Fourneau (sez. di Roma 1) Gli aggiornamenti in diretta. 19:45 – Le formazioni ufficiali del match: solo conferme per Palladino rispetto a Bologna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: ? LIVE! Atalanta-Milan, tutti gli aggiornamenti in diretta

Leggi anche: ? LIVE! Udinese-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Atalanta-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; La presentazione della 20^ giornata di Serie A; Bologna - Atalanta in Diretta Streaming | IT; Atalanta-Torino: orario e dove vederla in TV e streaming.

Dove vedere Atalanta-Torino in tv - 45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su ... sport.sky.it