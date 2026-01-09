Zona via Dante interi isolati al buio

Nella zona di via Dante, dall’incrocio con piazza Virgilio in poi, le strade risultano completamente al buio, lasciando l’intera area in condizioni di scarsa illuminazione. Le vie parallele, come Vincenzo di Pavia, Ignazio Scimonelli e Pacini, condividono questa situazione, suscitando preoccupazione sulla sicurezza e sulla gestione delle zone rosse. Una situazione che richiede attenzione e interventi mirati per garantire maggiore tutela ai residenti e agli utenti della zona.

Parlano di sicurezza, di zone rosse e di controlli ma quel che si vede è una città lasciata al buio. Tutta la via Dante a salire da piazza Virgilio in poi e le strade parallele come via Vincenzo di Pavia, via Ignazio Scimonelli, via Pacini ecc sono totalmente lasciate al buio. Tutti i lampioni.

