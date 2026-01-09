Zhegrova, esterno kosovaro della Juventus, affronta una difficile fase di recupero a causa della pubalgia. La sua condizione attuale rappresenta un momento di attesa, in cui la gestione medica e il ritorno in campo devono ancora trovare una piena stabilità. Per i tifosi bianconeri, il rientro definitivo dell’atleta resta ancora un’incognita, evidenziando le sfide di un percorso di recupero complesso e delicato.

Zhegrova, esterno kosovaro di calcio, e la sua lotta contro la pubalgia: quando potrà rientrare definitivamente? La fase attuale di Edon Zhegrova può essere letta come l’intersezione tra potenziale tecnico e gestione fisica. L’esterno kosovaro resta un profilo ad alta intensità, basato su accelerazioni brevi, cambi di direzione e continui stress sul comparto adduttorio. In presenza di pubalgia, questo tipo di gioco risente inevitabilmente di adattamenti: il gesto atletico perde fluidità, la progressione si accorcia, la frequenza degli strappi viene ridotta. – serieanews. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Zhegrova, pessime notizie per i tifosi della Juve: perché il vero ritorno non è ancora vicino

Dribbling e sorrisi, Zhegrova e la foto con Dybala scatena i tifosi - Un minutaggio importante per ritrovare ritmo, fiducia e condizione dopo un periodo complicato. tuttosport.com

Zhegrova, la sorella innamorata della Juve: "Forte, elegante e piena di storia" - Arrivato in estate alla Juventus per poco più di 15 milioni di euro, Edon Zhegrova fin qui non è riuscito a trovare molto spazio a causa di una serie di problemi fisici. tuttosport.com

Pagelle Juve: rinnovate McKennie, David fa paura, Koopmeiners è il nulla, Yildiz celestiale Voti e giudizi della sfida dello Stadium pareggiata contro il Lecce: Conceicao e Zhegrova spuntati, in difesa si salva solo Kelly La Juventus spreca l'occasione di vincer - facebook.com facebook