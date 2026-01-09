Zen l' attacco del M5S a Lagalla | Sui progetti di riqualificazione aveva a disposizione 35 milioni e non li ha usati
Il Movimento 5 Stelle critica il sindaco Lagalla, evidenziando come abbia a disposizione 35 milioni di euro per progetti di riqualificazione dello Zen, senza averli ancora utilizzati. Recentemente, Lagalla ha richiesto agli uffici la lista dei progetti relativi a questa area, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse disponibili e sui tempi di realizzazione degli interventi.
"Apprendiamo che il sindaco Lagalla ha chiesto agli uffici la lista dei progetti di riqualificazione urbana relativi allo Zen. Bene, siamo contenti. Peccato che questo interesse tardivo dimostri soltanto una cosa: la sua amministrazione su questo versante ha dormito parecchio, grazie al nostro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
