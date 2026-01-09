Zen l' attacco del M5S a Lagalla | Sui progetti di riqualificazione aveva a disposizione 35 milioni e non li ha usati

Il Movimento 5 Stelle critica il sindaco Lagalla, evidenziando come abbia a disposizione 35 milioni di euro per progetti di riqualificazione dello Zen, senza averli ancora utilizzati. Recentemente, Lagalla ha richiesto agli uffici la lista dei progetti relativi a questa area, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse disponibili e sui tempi di realizzazione degli interventi.

Scuole, piazze e strade, si accendono i riflettori sugli interventi per riqualificare lo Zen - 8 progetti potevano partire prima, altri sono stati rifiutati i definanziati" ... blogsicilia.it

Zen fuori controllo, Palermo si compatta e risponde: la visita di Lagalla e la messa con Lorefice - Chiesa e istituzioni in campo allo Zen: Lorefice presiederà la messa a San Filippo Neri dopo i ripetuti atti intimidatori, tra vandalismi e colpi d'arma da fuoco, mentre sindaco e Commissione antimafi ... lasicilia.it

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, tra bilanci e progetti futuri - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.