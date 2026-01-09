Zazzaroni duro sugli arbitri | Gol annullati e Var fuori controllo
L'ultima giornata di campionato ha riacceso le discussioni sugli arbitraggi, con molte polemiche riguardo ai gol annullati e all'uso del VAR. Commentatori e tifosi esprimono preoccupazioni sulla chiarezza e l'affidabilità delle decisioni arbitrali. In questo contesto, alcune voci, come quella di Zazzaroni, sottolineano le criticità e l'importanza di un sistema più trasparente e coerente. La questione resta centrale nel dibattito sul calcio italiano.
Il dibattito sugli arbitraggi continua a infiammare il post partita in casa Napoli e, nelle . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Milan-Sassuolo 2-2, caos finale tra Var e gol annullati. Cos’è successo
Leggi anche: Crollo a Udine: Ekkelenkamp stende il Napoli (1-0). Due gol annullati al VAR e l’errore di Hojlund nel finale
Zazzaroni duro sugli arbitri: “Gol annullati e Var fuori controllo” - Zazzaroni duro sugli arbitri: “Gol annullati e Var fuori controllo” Il dibattito sugli arbitraggi continua a infiammare il post partita in casa Napoli e, ... forzazzurri.net
Zazzaroni duro con gli arbitri: "Quando manca la voglia di migliorare ogni sforza diventa inutile" - Inizia così l'editoriale pubblicato dal Corriere dello Sport a firma del direttore Ivan Zazzaroni, il. tuttomercatoweb.com
Troppa tolleranza degli arbitri per il gioco duro - Carissimo direttore, vengo a parlare del nostro Genoa che, venerdì, ha meritatamente vinto l incontro con l Albinoleffe anche se con un solo gol. ilgiornale.it
#Zazzaroni molto duro con alcuni ex calciatori! x.com
Queste parole di Ivan Zazzaroni sono invecchiate decisamente male Poi il giornalista ha cercato di spiegarsi e aggiustare il tiro, dicendo che in quel momento "Yildiz era poco decisivo", ma la brutta figura rimane Secondo voi, Yildiz può arrivare ai livelli di - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.