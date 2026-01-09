Zazzaroni duro sugli arbitri | Gol annullati e Var fuori controllo

L'ultima giornata di campionato ha riacceso le discussioni sugli arbitraggi, con molte polemiche riguardo ai gol annullati e all'uso del VAR. Commentatori e tifosi esprimono preoccupazioni sulla chiarezza e l'affidabilità delle decisioni arbitrali. In questo contesto, alcune voci, come quella di Zazzaroni, sottolineano le criticità e l'importanza di un sistema più trasparente e coerente. La questione resta centrale nel dibattito sul calcio italiano.

Zazzaroni duro con gli arbitri: "Quando manca la voglia di migliorare ogni sforza diventa inutile" - Inizia così l'editoriale pubblicato dal Corriere dello Sport a firma del direttore Ivan Zazzaroni, il. tuttomercatoweb.com

Troppa tolleranza degli arbitri per il gioco duro - Carissimo direttore, vengo a parlare del nostro Genoa che, venerdì, ha meritatamente vinto l incontro con l Albinoleffe anche se con un solo gol. ilgiornale.it

#Zazzaroni molto duro con alcuni ex calciatori! x.com

Queste parole di Ivan Zazzaroni sono invecchiate decisamente male Poi il giornalista ha cercato di spiegarsi e aggiustare il tiro, dicendo che in quel momento "Yildiz era poco decisivo", ma la brutta figura rimane Secondo voi, Yildiz può arrivare ai livelli di - facebook.com facebook

