Zazzaroni | Accuse a Sabatini? Spalletti vede nemici dappertutto Il suo obiettivo è perverso
In un contesto di tensioni e sospetti, Zazzaroni commenta le recenti accuse rivolte a Sabatini, sottolineando come Spalletti sembri percepire nemici ovunque. La sua posizione viene descritta come pericolosa e distorta, evidenziando un atteggiamento che rischia di complicare ulteriormente la situazione. Un’analisi che invita a riflettere sulle dinamiche interne e sui possibili effetti di tali comportamenti nel mondo del calcio.
. Le parole del giornalista. Anche Ivan Zazzaroni è intervenuto sulla polemica che sta infiammando l’asse tra la Juventus e una parte della stampa sportiva, scaturita dalle frizioni tra Luciano Spalletti e Sandro Sabatini. Durante l’ultima puntata di Numer1 Podcast, il direttore del Corriere dello Sport ha preso le difese del collega, analizzando l’atteggiamento comunicativo dell’allenatore bianconero attraverso la lente della sua lunga esperienza nel settore. L’accusa di parzialità. Zazzaroni ha risposto duramente all’insinuazione di Spalletti, secondo cui Sabatini agirebbe per favorire “amici” che allenano altrove. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
