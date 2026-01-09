In un contesto di tensioni e sospetti, Zazzaroni commenta le recenti accuse rivolte a Sabatini, sottolineando come Spalletti sembri percepire nemici ovunque. La sua posizione viene descritta come pericolosa e distorta, evidenziando un atteggiamento che rischia di complicare ulteriormente la situazione. Un’analisi che invita a riflettere sulle dinamiche interne e sui possibili effetti di tali comportamenti nel mondo del calcio.

. Le parole del giornalista. Anche Ivan Zazzaroni è intervenuto sulla polemica che sta infiammando l’asse tra la Juventus e una parte della stampa sportiva, scaturita dalle frizioni tra Luciano Spalletti e Sandro Sabatini. Durante l’ultima puntata di Numer1 Podcast, il direttore del Corriere dello Sport ha preso le difese del collega, analizzando l’atteggiamento comunicativo dell’allenatore bianconero attraverso la lente della sua lunga esperienza nel settore. L’accusa di parzialità. Zazzaroni ha risposto duramente all’insinuazione di Spalletti, secondo cui Sabatini agirebbe per favorire “amici” che allenano altrove. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zazzaroni: «Accuse a Sabatini? Spalletti vede nemici dappertutto. Il suo obiettivo è perverso»

Leggi anche: Zazzaroni: «Spalletti ce l’ha con Sabatini ma deve smetterla con sta menata. Anche io sono amico di Allegri, nessuno vuole destabilizzare la Juve»

Leggi anche: Serie A, il dibattito acceso al Podcast Numer1 tra Cruciani Zazzaroni e Sabatini sui nerazzurri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Zazzaroni replica a Spalletti: 'La Juve da fastidio, ma a chi? Piuttosto cambi registro' - Il giornalista Ivan Zazzaroni ha registrato un video sulle pagine del Corriere dello Sport nel quale si appella direttamente a Luciano Spalletti, dopo le parole dette dal tecnico della Juventus nella ... it.blastingnews.com