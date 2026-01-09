Nella sfida contro l’Udinese, Zaniolo mostra progressi costanti, ritrovando fiducia e continuità. La sua presenza in campo conferma un percorso di crescita, che non cerca clamore ma si sviluppa attraverso prestazioni concrete. La Nazionale resta un obiettivo, e i segnali positivi di questo periodo rappresentano un passo importante nel suo cammino. Un ritorno alla stabilità che potrebbe aprire nuove opportunità in vista delle future convocazioni.

C’è un filo che, lentamente, sta tornando a tendersi. Non fa rumore, non cerca titoli gridati, ma passa dal campo e dalle prestazioni. Nicolò Zaniolo ha ricominciato a incidere con continuità e, inevitabilmente, lo sguardo si sposta più in alto: la Nazionale. Con i Mondiali all’orizzonte, il suo nome è tornato a essere una variabile reale, non nostalgica. Dopo anni vissuti tra attese disattese, cambi di maglia e promesse rimaste a metà, a Udine sembra essersi ricreata una condizione che mancava da tempo: centralità, fiducia, serenità. Ingredienti semplici, ma decisivi. Zaniolo, la rinascita passa da Udine. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Zaniolo ritrova continuità a Udine: la Nazionale torna nel mirino

Nicolò Zaniolo è rinato nell’Udinese, cinque gol nel girone d’andata per lo spezzino - A 26 anni un rilancio in grande stile dopo i passaggi a vuoto tra Atalanta, Fiorentina e Galatasaray e qualche problema di infortuni di troppo. msn.com

Zaniolo rinasce a Udine: "Qui ho ritrovato felicità e voglia di divertirmi, ho fatto la scelta giusta" - Cinque gol e un assist nelle prime diciassette presenze con la maglia dell’Udinese: Nicolò Zaniolo è senza dubbio una delle sorprese più inattese di questa prima parte ... msn.com