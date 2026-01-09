Zaniolo ritrova continuità a Udine | la Nazionale torna nel mirino

Nicolò Zaniolo dimostra progressi a Udine, ritrovando continuità nelle sue prestazioni. La Nazionale torna così ad essere un obiettivo realistico, grazie a una serie di prestazioni costanti e concrete. Un percorso silenzioso, ma importante, che evidenzia il suo impegno e la crescita sul campo, senza eccessi o clamori.

C'è un filo che, lentamente, sta tornando a tendersi. Non fa rumore, non cerca titoli gridati, ma passa dal campo e dalle prestazioni. Nicolò Zaniolo ha ricominciato a incidere con continuità e, inevitabilmente, lo sguardo si sposta più in alto: la Nazionale. Con i Mondiali all'orizzonte, il suo nome è tornato a essere una variabile reale, non nostalgica. Dopo anni vissuti tra attese disattese, cambi di maglia e promesse rimaste a metà, a Udine sembra essersi ricreata una condizione che mancava da tempo: centralità, fiducia, serenità. Ingredienti semplici, ma decisivi.

