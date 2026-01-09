Zanellati ko Cittadella in apnea | stagione a rischio per il portiere
Il Cittadella affronta un momento difficile con l’infortunio di Zanellati, che sarà sottoposto a intervento alla spalla destra dopo la lussazione rimediata contro la Giana Erminio. La stagione del portiere è a rischio, e la squadra dovrà adattarsi alla sua assenza. Restano da valutare gli sviluppi e le tempistiche di recupero, mentre l’obiettivo è mantenere stabilità nelle prossime gare.
Il Cittadella si ritrova a fare i conti con una delle fasi più complesse della sua stagione. Alessandro Zanellati sarà operato martedì 13 gennaio alla spalla destra dopo la lussazione gleno-omerale rimediata nella gara di Gorgonzola contro la Giana Erminio. Una scelta inevitabile, maturata dopo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Cittadella, fiducia Zanellati: «Chiudiamo bene l'anno e gettiamo le basi per un grande girone di ritorno»
Leggi anche: Neymar di nuovo ko: lesione al menisco, stagione finita e Mondiali 2026 a forte rischio
Serie B, AlbinoLeffe-Cittadella 2-1: terza sconfitta consecutiva. L’arbitro espelle allenatore e direttore generale - 1, che inchioda i granata a quota 4 in classifica, a ben 9 lunghezze dal ... corrieredelveneto.corriere.it
Cittadella, Zanellati: "Grande onore essere scelto da una piazza come questa" - Alessandro Zanellati, nuovo portiere del Cittadella, è stato presentato in conferenza stampa: "Mi hanno parlato molto bene dell'ambiente e posso essere contento. m.tuttomercatoweb.com
Video Lecco Cittadella (0-1)/ Gol e highlights: Castelli su rigore è glaciale! - Video Lecco Cittadella che racconta la sfida valevole per il girone A di Lega Pro. ilsussidiario.net
Cittadella, arriva la conferma ufficiale: Zanellati operato alla spalla il prossimo 13 gennaio - facebook.com facebook
Uscito anzitempo nell’ultima gara dell’anno, Zanellati ha riportato una lussazione gleno-omerale della spalla destra. Dopo attente valutazioni si è deciso per l’intervento chirurgico, fissato per martedì 13/1. Un grande in bocca al lupo a Zane che aspettiamo pre x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.