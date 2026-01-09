Zanellati ko Cittadella in apnea | stagione a rischio per il portiere

Il Cittadella affronta un momento difficile con l’infortunio di Zanellati, che sarà sottoposto a intervento alla spalla destra dopo la lussazione rimediata contro la Giana Erminio. La stagione del portiere è a rischio, e la squadra dovrà adattarsi alla sua assenza. Restano da valutare gli sviluppi e le tempistiche di recupero, mentre l’obiettivo è mantenere stabilità nelle prossime gare.

