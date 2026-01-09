Zanardi equestre l’opera di Andrea Pazienza salvata dalla discarica e ora contesa tra un privato e il Comune di Cesena

“Zanardi equestre”, opera di Andrea Pazienza ritrovata dopo quasi quarant’anni, ha recentemente riacquistato importanza pubblica. Salvata dalla discarica e ora al centro di una contesa tra un privato e il Comune di Cesena, questa grande opera monumentale è stata esposta al Maxxi dell’Aquila, offrendo l’opportunità di riscoprire il talento e l’importanza storica dell’artista italiano.

Un dipinto monumentale di Andrea Pazienza, rimasto nascosto per quasi quarant'anni, è tornato al centro dell'attenzione pubblica grazie alla sua esposizione al Maxxi dell'Aquila. L'opera, conosciuta come Zanardi equestre, misura circa quattro metri per tre e raffigura il celebre personaggio del fumettista a torso nudo su un cavallo rampante, mentre stringe una grande conchiglia a spirale da cui sgorga dell'acqua. Il dipinto fu realizzato nell'estate del 1984 su un tavolato installato intorno alla fontana cinquecentesca progettata da Francesco Masini in piazza del Popolo a Cesena, durante i lavori di restauro del monumento.

