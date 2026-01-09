Zakharova filo-Putin | sospeso il balletto

A Firenze, il balletto Pas de deux for toes and fingers, con Svetlana Zakharova e Vadim Repin, è stato momentaneamente sospeso. La danzatrice, nata in Ucraina e cittadina russa, avrebbe dovuto esibirsi il 20 e 21 gennaio al Teatro del Maggio musicale. La decisione, legata a questioni di natura politica, ha generato attenzione sulla programmazione culturale e sulla presenza di artisti di origine russa in Italia.

"Momentaneamente sospeso" a Firenze il balletto Pas de deux for toes and fingers con l'étoile nata in Ucraina e con cittadinanza russa Svetlana Zakharova e il marito violinista e direttore d'orchestra Vadim Repin, in cartellone il 20 e 21 gennaio al Teatro del Maggio musicale. Lo ha comunicato ieri il teatro, motivando la decisione col "perdurare delle tensioni internazionali che creano un clima che potrebbe pregiudicare il buon esito dello spettacolo". Il Maggio nella nota non aggiunge altro, ma la decisione arriva in seguito alle sollecitazioni dell'ambasciata ucraina in Italia che nei giorni scorsi ha scritto una lettera sia all'amministrazione comunale sia ai vertici del Maggio per chiedere la cancellazione delle performance, considerandola "inaccettabile" poiché Zakharova e Repin sono vicini al Cremlino.

L’Ucraina protesta con il Maggio Musicale Fiorentino e la sindaca Sara Funaro: salta lo spettacolo della ballerina filo Putin - Zakharova e il marito Repin, supporter di Putin, dovevano esibirsi il 20 e 21 gennaio. corrierefiorentino.corriere.it

Salta lo spettacolo della ballerina filo russa, Svetlana Zakharova. "Momentaneamente sospeso" - facebook.com facebook

