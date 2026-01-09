XPENG P7+ al Bruxelles Motor Show 2026 | debutto europeo per la fastback AI-defined tra ricarica ultrarapida e comfort premium
Al Bruxelles Motor Show 2026, XPENG presenta la nuova P7+, una berlina elettrica di design fastback caratterizzata da tecnologie avanzate, ricarica ultrarapida e comfort elevato. La partecipazione europea segna un passo importante per il brand, che si conferma come innovatore nel settore dei veicoli elettrici intelligenti. La P7+ si inserisce nel panorama automobilistico con un’offerta orientata a qualità, tecnologia e sostenibilità.
Bruxelles, 9 gennaio 2026 – XPENG, azienda tecnologica globale specializzata in veicoli elettrici intelligenti basati sull'intelligenza artificiale, sceglie il Motor Show di Bruxelles 2026 per presentare al pubblico europeo la nuova XPENG P7+. Un debutto che segna una tappa importante nella crescita del brand in Europa e che arriva in un momento in cui l'industria
